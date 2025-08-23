Vacanze vip, Gianna Nannini torna a Falcone: l'omaggio del sindaco all'artista innamorata della bellezza e dei sapori della cittadina tirrenica del Messinese

La cantante e icona del pop-rock italiano Gianna Nannini ha scelto ancora una volta Falcone per riposarsi e rilassarsi prima della fine delle vacanze estive, tra il buon cibo e le bellezze del paese a ridosso del Monte Tindari.

Ancora una volta è stato un noto locale del posto ad ospitare la Nannini e fare da teatro alla consegna della targa realizzata dall’ente locale e dall’esercizio commerciale del titolare Francesco Schepis. «A Gianna Nannini in ricordo delle sue gradite visite nel nostro paese», il testo accompagnato alla targa, consegnata alla cantante dopo il pranzo insieme al sindaco Carmelo Paratore. Le bellezze di Falcone, il suo clima e la conviviale atmosfera tipica del paese caratterizzano ogni fine estate della cantante italiana, da sempre innamorata dei paesaggi falconesi.