Trasferita a Barcellona la Medicina del Fogliani di Milazzo. Pochi infermieri: ricoveri sospesi!

Trasferita da ieri pomeriggio l’Unità operativa di medicina dall’ospedale di Milazzo al “Cutroni Zodda” di Barcellona. Il primo effetto dirompente è stato quello della sospensione dei ricoveri per mancanza di personale infermieristico.

Il caos per la carenza di personale sanitario al Cutroni Zodda è stato generato dalla mancanza di infermieri e di personale sanitario di supporto (ausiliario ed operatori sociosanitari) e ha già costretto al fermo dell’attività di numerose unità operative del presidio ospedaliero di Barcellona. Ieri, con una nota a firma del dottor Francesco Calabrò, responsabile dell’Unità operativa di Medicina del Presidio ospedaliero, sono stati sospesi i ricoveri nella stessa unità dopo il trasferimento dell’omologa unità operativa del “Fogliani” di Milazzo. Nella giornata di ieri, dopo il completamento del trasferimento dei degenti dal Pronto soccorso di Milazzo, raggiunto il numero di 15 degenti, il dottor Calabrò ha dovuto sospendere i ricoveri nell’Unità operativa di Medicina per mancanza dei cosiddetti “Lea”, i livelli essenziali di assistenza.

