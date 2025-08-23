Romano: «Il doppio sacco edilizio a Messina molto più devastante del Ponte»

L’ampia riflessione del docente universitario di UniMe, Giovanni Randazzo , tra i più apprezzati esperti di questioni geologiche in Sicilia, pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta, ha fornito interessanti spunti di dibattito. E a intervenire è Filippo Romano , messinese, già viceprefetto nella nostra città, poi prefetto di Agrigento e oggi di Vicenza. «Messina – scrive Romano – ha subìto un secondo sacco edilizio nei primi anni Duemila. Molti di noi ricordano come era prima la riviera nord: una fila di casette interrotta da alcune belle ville e basta; alle spalle direttamente le colline. Negli anni Settanta e nei primi abbi Ottanta del secolo scorso, l’edificazione selvaggia, come in altre città, aveva riguardato il centro e le colline immediatamente alle sue spalle. Poi, nelle altre città d'Italia una rinnovata coscienza ambientale e paesistica aveva consentito la cessazione di certi interventi assai discutibili. A Messina, invece, abbiamo incredibilmente vissuto una seconda stagione di devastazione del territorio quando altrove quella nuova coscienza civica ne aveva impedite di ulteriori. Stagione culminata in una inchiesta giudiziaria che svelò un mercato della edificabilità dei suoli, concludendosi con condanne penali.

Ora, io non voglio dire (e si potrebbe) che a quel tempo non si è vista alcuna levata di scudi, perché anche io personalmente, preso dal mio lavoro in giro per l'Italia, mi sono limitato ad arrabbiarmi e a soffrire quando rientravo in città e vedevo nuove brutture. Tuttavia questo odierno disegnare lo Stretto come un paradiso urbanistico e ambientale mi fa impressione. Come se davvero non vedessimo ciò che abbiamo davanti agli occhi. E sulle due sponde (perché su quella calabra le cose non sono migliori, anzi). Ben venga, dunque, la riflessione del prof. Randazzo, che osserva come si paventa “la devastazione territoriale che il Ponte porterebbe, dimenticando che proprio la realizzazione, negli ultimi cinquant’anni, di un costruito disordinato, esposto a un oggettivo pericolo idraulico- geomorfologico, ha spinto Messina a un livello di rischio specifico molto alto, tra i più alti d’Italia.

Di fatto costruendo senza un reale Piano complessivo che tenesse conto dell’effetto cumulo, sono stati lottizzati, prima a macchia di leopardo e poi, in modo continuo, senza soluzione di continuità, le colline sabbioso-ghiaiose che bordavano il nucleo storico della città; questo dedalo di palazzi si arrampica intorno a strette strade che alla loro fine hanno un emblematico cartello che recita: “fine strada comunale inizio del torrente”. E il pericolo idraulico geomorfologico sarebbe il Ponte? Ma non finisce qua – insiste il docente –, questa stessa lottizzazione, a colpi di deroghe al Prg, ha portato all’asfissia della Riserva naturale dei Laghi e all’affollamento di quella che viene considerata una delle più belle spiagge d’Italia, non per quello che ha alle spalle, ma per il magnifico paesaggio offerto da un orizzonte che non si perde nel mare”».