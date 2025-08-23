Rassegna stampa 23-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.
MESSINA
- Romano: «Il doppio sacco edilizio a Messina molto più devastante del Ponte» (ALLE 15)
- La deputata Chiara Braga (Pd) a Messina: «Inutile, dannosa, pericolosa. Si abbandoni l’idea del Ponte»
- L’Acr Messina prova a prendere forma ma rischia di subire una nuova penalizzazione
IN PROVINCIA
- Le ombre sugli appalti pubblici a Mazzarrà, il sindaco Pietrafitta: «Non ho nulla da temere»
- Trasferita a Barcellona la Medicina del Fogliani di Milazzo. Pochi infermieri: ricoveri sospesi!
Caricamento commenti
Commenta la notizia