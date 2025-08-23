Notte di fuochi a Messina, si torna a sparare sul sagrato di Cristo Re. La Municipale sulle tracce dei responsabili

Dopo un mese esatto dall'ultima volta, puntuali allo scoccare della mezzanotte, hanno ripreso a sparare fuochi d'artificio nel sagrato di Cristo Re. A denunciare una pratica più che consueta per Messina è l'assessore Cicala, che con un post su Facebook mostra anche diverse immagini della sequenza.

Anche la Polizia Municipale, puntuale come loro, ha già prelevato i video e grazie al reparto investigativo sta procedendo alla identificazione dei soggetti e quindi alla denuncia alle autorità competenti. "Vi consigliamo di fermarvi in questa stupida manifestazione di spari pericolosi e fastidiosi, perché noi non molliamo, è nostro dovere lavorare per far garantire sempre il rispetto delle regole", conclude Cicala.