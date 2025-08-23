Messina, folla di fedeli per l'omaggio a suor Alfonsa nel 31mo anniversario della morte

Sono trascorsi 31 anni dal giorno in cui suor Maria Alfonsa del Bambin Gesù ha lasciato la vita terrena ma il profumo di santità che ha sempre emanato continua a effondere nei cuori dei tantissimi devoti legati a lei. Una vocazione moderna quella della religiosa della congregazione delle Ancelle Riparatrici, al secolo Elena Bruno, divenuta modello di vita per le eroiche virtù professate racchiuse nella sofferenza fisica procurata dalla malattia che l’ha costretta per 25 anni all’infermità sulla sedia a rotelle, il suo “trono” regale.

Cattedrale gremita in un tripudio di rose bianche e rosse per la celebrazione del pio transito che ogni anno il 23 agosto diventa un appuntamento irrinunciabile nonostante il caldo per famiglie, religiose e religiosi, aggregazioni di laici - prima fra tutti la pia associazione “Amici di Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino” presieduta da Nino La Greca - e con grande stupore anche per i giovani. E’ stato il vice postulatore della causa di beatificazione/canonizzazione fra Tonino Bono a presiedere la celebrazione, nel corso della quale ha ricordato “il valore dell’annunzio proclamato sempre da suor Alfonsa, sottolineando la capacità di “fare diagnosi spirituali infallibili, dispensando amore a tutti i fratelli e le sorelle”. A portare il saluto della congregazione è stata la superiora generale suor Maria Chiara Adamo che a nome della congregazione, fondata dal venerabile mons. Antonino Celona, ha ribadito la forza della preghiera collettiva perché venga attestato il miracolo che permetterà a Papa Leone di proclamarlo beato. Anche La Greca come madre Adamo ha parlato poi del valore del carisma della riparazione incarnato da suor Alfonsa - trasformare le sofferenze in bene per l’umanità - al quale sempre più persone si accostano per conoscerlo.