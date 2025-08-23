Le ombre sugli appalti pubblici a Mazzarrà, il sindaco Pietrafitta: «Non ho nulla da temere»

Dopo le perquisizioni disposte dalla Dda di Messina, proseguono le indagini coordinate dai sostituti procuratori Piero Vinci e Fabrizio Monaco, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento di lavori pubblici a Mazzarrà Sant’Andrea. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti del sindaco Carmelo Pietrafitta e del geometra Giuseppe Di Natale, incaricato di supporto all’Ufficio tecnico comunale. Agli indagati vengono contestati, rispettivamente, i reati di concussione per induzione e di tentata concussione per induzione. L’inchiesta, scaturita da uno sviluppo investigativo collegato a precedenti procedimenti antimafia, ha già portato all’arresto di tre persone. Due si trovano in carcere: l’ex boss Carmelo Bisognano, figura storica della criminalità barcellonese, e il suo fedele prestanome Antonino Giardina, che nell’interrogatorio di garanzia ha rivolto dure accuse proprio nei confronti di Pietrafitta e Di Natale. Per effetto dello stesso provvedimento, la magistratura ha inoltre disposto il sequestro di due società formalmente intestate ad Antonino Giardina e al fratello Davide, quest'ultimo ai domiciliari, ritenute nella disponibilità del gruppo criminale e impiegate per gestire commesse pubbliche.

