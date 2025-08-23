La deputata Chiara Braga (Pd) a Messina: «Inutile, dannosa, pericolosa. Si abbandoni l’idea del Ponte»

Il Ponte, ma non solo, al centro dell'incontro in città della capogruppo alla Camera del partito democratico Chiara Braga. Si è parlato di sviluppo ma anche di aree interne nella conferenza stampa alla quale ha partecipato, fra gli altri anche la deputata ennese Stefania Marino.

«Un’opera inutile, dannosa e pericolosa», dice senza mezzi termini la deputata comasca al suo terzo mandato, parlando del Ponte. «Quelle risorse andrebbero destinate alle vere priorità della Sicilia: infrastrutture ferroviarie, trasporti e manutenzioni su strade e ponti che crollano, infrastrutture idriche e investimenti in sanità. È uno scandalo che la destra a Roma e in Sicilia porti avanti un progetto che ha falle e problemi tecnici enormi, di sicurezza sismica e compatibilità ambientale irrisolti e che stravolgerà interi quartieri di Messina e del territorio limitrofi, mettendo la polvere sotto il tappeto e raccontando che tutto va bene solo per compiacere la propaganda di Salvini.

