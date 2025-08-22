Stash, il forfait e la polemica sui costi della prenotazione. Il Comune: "Legato a motivi di ordine pubblico, come concordato"

In realtà si tratta di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Perché la somma è riferita alla piattaforma che gestisce la prenotazione dei biglietti, come concordato con la Questura per motivi di ordine pubblico , per evitare che in un'area di 5mila persone come quella di Torre Faro non arrivino migliaia e migliaia di persone. Motivo per cui servono le prenotazioni, in modo che sul posto l'afflusso sia contingentato e arrivino solo le persone prenotate. E 1.50 euro rappresenta il costo di gestione della piattaforma online.

Annulatto il concerto dei "The Kolors" a Messina. Ma a far parlare non è la malattia di Stash (il Covid) ma le parole del cantante nella parte finale del video postato sui social in cui il frontman della band si sofferma sui soldi per le prenotazioni sostenendo di non sapere nulla perché "il concerto è assolutamente gratuito". In effetti, per partecipare, era necessario un contributo di 1,50 euro al momento della prenotazione online. Ed ad annunciarlo era stata l’amministrazione comunale, nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”.

La precisazione dell'Amministrazione

"Riteniamo opportuno - ha scritto in un comunicato l'Amministrazione - fare dei chiarimenti dal momento che nel video diffuso l’artista fa riferimento al pagamento di un biglietto facendo intendere che il Comune abbia incassato delle somme. Il Comune di Messina non ha incassato neanche un euro dal ticket simbolico di 1,50 euro né dalle prenotazioni online. Al contrario, l’Amministrazione si è fatta carico delle spese necessarie per organizzare l’evento, mettendo a disposizione gratuitamente sia gli artisti che i servizi indispensabili allo svolgimento delle attività musicali e dei concerti, a beneficio dei cittadini e dei visitatori. La formula del QR code è stata richiesta dagli organismi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica per la regolamentazione dei flussi ed è di esclusiva competenza degli organizzatori che si affidano ai servizi di una piattaforma che utilizza un software per l'emissione di biglietti elettronici con QR Code e fornisce i lettori digitali. Riguardo ai ticket acquistati abbiamo comunque chiesto a chi gestisce il servizio che venga esplorata la possibilità di rimborso attraverso la piattaforma incaricata della loro gestione. Chiediamo ai possessori di biglietti di attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per dettagli specifici sugli eventuali rimborsi".