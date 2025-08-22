Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
San Pier Niceto abbraccia l'attore Domenico Centamore, tra i protagonisti di Makari e Baarìa VIDEO

In visita a San Pier Niceto Domenico Centamore, attore siciliano noto per il suo ruolo nella serie televisiva di Rai1 Màkari e per aver recitato nel film Baarìa di Giuseppe Tornatore. Già cittadino onorario di San Pier Niceto, Centamore ha incontrato l'amministrazione comunale, che gli ha donato una targa come testimonianza di profonda stima. L'attore, che ha vissuto per 14 anni a San Pier Niceto, è molto legato al paese e alla provincia di Messina, dove spesso torna per le vacanze. Domenico Centamore è attualmente impegnato nella registrazione di una nuova serie, mentre la stagione di Makari, intitolata Makari 4, uscirà in autunno 2025 su Rai 1.

