Resta incastrata tra le rocce nelle acque di Mongiove: salvataggio della Guardia costiera di Milazzo

Nella tarda mattinata odierna la Sala operativa della Capitaneria di porto di Milazzo ha ricevuto una richiesta di soccorso tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530 che segnalava la presenza di una persona di sesso femminile presso le grotte di Mongiove che a causa delle attuali condizioni meteomarine avverse risultava impossibilitata a rientrare in sicurezza nella spiaggia.

Sul posto è stata immediatamente inviata la M/V S.A.R. CP 875 con a bordo 2 soccorritori marittimi, figure altamente addestrate e specializzate chiamate ad operare in mare in situazioni di emergenza per garantire il recupero di naufraghi, unitamente al personale della Delegazione di spiaggia di Patti marina.

Il litorale prospiciente l’omonimo Monte è caratterizzato da pareti a strapiombo sul mare ove sono presenti grotte, faraglioni e calette che permettono l’accesso via mare unicamente in condizioni di mare e vento favorevoli in quanto i bassi fondali e gli scogli affioranti non permettono l’avvicinamento in sicurezza in presenza di risacca.