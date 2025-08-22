Resta incastrata tra le rocce nelle acque di Mongiove: salvataggio congiunto della Capitaneria di porto con i Vigili del fuoco

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Milazzo sono intervenuti, nella tarda mattinata, per salvare una giovane bagnante rimasta incastrata tra le rocce, in balia delle onde, sul litorale di Mongiove, frazione del Comune di Patti (ME), a causa del mare ingrossato, agitato e delle forti correnti.

L’allarme è scattato quando alcuni presenti hanno notato la ragazza impossibilitata a raggiungere la riva. Immediato l’intervento coordinato della Guardia costiera con due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, provenienti dai distaccamenti di Patti e Milazzo.

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo-marine difficili, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori coinvolti, l’intervento si è concluso con esito positivo: la bagnante, visibilmente provata ma cosciente, è stata tratta in salvo e recuperata in sicurezza.