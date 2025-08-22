Rassegna stampa 22-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
SICILIA
-Linea dura della Regione Siciliana sui lidi: bene così, ma disposizioni tardive
-Sicilia, il “caro voli” continua: ecco cosa bisognerebbe fare
MESSINA
-Viaggio tra i numeri del Pef, il Piano economico del Ponte sullo Stretto
-Messina: addio a suor Chiara Adriana, la "campanara" delle clarisse
-Messina, topi e muffa nella residenza universitaria di Gravitelli
In provincia
-Aggressione selvaggia in un parcheggio a Capo d'Orlando: gli inquirenti alla ricerca della verità
-Famiglia intossicata dopo una cena a S. Teresa: controlli dell’Asp e dei Nas dell’Arma
-Patti, il “Gepi Faranda” appena inaugurato già necessita di manutenzioni urgenti
