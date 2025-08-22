Primo caso di West Nile a Messina: una donna di 74 anni ricoverata al Papardo. E' grave

Primo caso di West Nile a Messina. Una 74enne di Ritiro si è presentata al Pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta. Sintomi che accusava da sei giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato un'encefalite in atto, complicazione possibile e la positività al West Nile. Per lei ricovero in prognosi riservata al reparto di “Malattie infettive” guidato dall'infettivologo Antonio Albanese, anche dopo gli esami di laboratorio effettuati nell’ UOC di Patologia Clinica, diretta dal dottor Giuseppe Falliti. Si tratta del primo caso a Messina. In realtà nei mesi scorsi era stato individuato un focolaio ma tra gli animali sui Nebrodi. La donna in questione risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente.

Nessun allarmismo. Nel 80% dei casi, l'infezione da virus West Nile non produce alcun sintomo. Quando si manifesta, lo fa in forma lieve, con sintomi simili a quelli di un'influenza estiva:

febbre moderata; mal di testa; dolori muscolari e articolari; nausea e perdita di appetito e in alcuni casi eruzione cutanea. Questi disturbi compaiono solitamente 3–14 giorni dopo la puntura della zanzara infetta e durano pochi giorni o al massimo un paio di settimane. Nelle forme gravi, quando colpisce il sistema nervoso, in meno dell'1% dei casi, il virus riesce a superare la barriera emato-encefalica, provocando una forma neuroinvasiva, che può essere molto grave. Le complicanze includono meningite e encefalite. I sintomi neurologici comprendono: febbre alta e mal di testa. Il Papardo ha attivato tutte le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia.