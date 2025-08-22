Patti, il “Gepi Faranda” appena inaugurato già necessita di manutenzioni urgenti

La restituzione in gran fanfara dello stadio comunale “Gepi Faranda” ha segnato, lo scorso lunedì, l’inizio di una nuova stagione, non solo sportiva. Coi suoi spazi omologati per accogliere oltre mille spettatori, infatti, l’impianto di contrada Case Nuove Russo trascina con sé, oltre al passato florido, anche interessanti scenari per eventi futuri di aggregazione sociale. Sottoposto ad un profondo, quanto lungo, intervento di restyling volto a riportarlo al suo antico splendore, mancano però ancora alcune piccole… “rifiniture”.

A seguito di sopralluogo, infatti, è stato riscontrato che «la gradinata “ospiti”, della capienza di 200 unità, necessita di urgenti interventi di manutenzione, non previsti nel progetto dei lavori».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale