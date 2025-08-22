Messina, topi e muffa nella residenza universitaria di Gravitelli

Topi, muffa, condizioni fatiscenti. Sono soltanto alcuni dei disagi che diversi studenti che vivono nella residenza universitaria di Gravitelli stanno affrontando in queste settimane.

Lì sono stati trasferiti anche quelli che durante l’anno vivevano nelle residenze dell’Annunziata e del Papardo, un centinaio, per concentrarli tutti nello stesso posto.

Ma la situazione è tutt’altro che vivibile. A segnalarlo una di loro, che preferisce rimanere anonima “per motivi di privacy e sicurezza personale”, ma lo ha fatto tramite una email inviata alla nostra redazione. Arriva da un paese straniero e ha scelto di non tornare a casa durante questa estate per preparare meglio la sessione di esami di settembre. «Le condizioni in cui siamo costretti a vivere sono inaccettabili – scrive, allegando anche alcune fotografie scattate nella residenza - presenza di topi nelle stanze e persino nelle cucine, mura danneggiate e zone circostanti degradate, muffa diffusa sulle pareti delle camere, assenza di aria condizionata nonostante le alte temperature estive, totale mancanza di controlli da parte delle autorità competenti».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale