Messina, incidente in via Pietro Castelli: ricoverata in prognosi riservata una ragazza che viaggiava a bordo di uno scooter

È ricoverata in prognosi riservata una ragazza che la notte tra lunedì e martedì ha avuto un incidente mentre era a bordo di un mezzo a due ruote insieme con un altro ragazzo. Cadendo ha riportato diverse ferite. I medici si sono riservati la prognosi. L'incidente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì in via Pietro Castelli e, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia municipale, si tratterebbe di un incidente autonomo. I due giovani in un primo momento si sono recati all'ospedale Piemonte dove, nella notte, per la ragazza era scattata la prognosi riservata.

Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della municipale per i rilievi. Successivamente è trasferita al Policlinico dove si trova ricoverata nel reparto di neurochirurgia. La ragazza è stabile con qualche lieve segno di miglioramento ma la prognosi resta riservata. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale.