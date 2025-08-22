Messina, giornata pesante di controesodo: viale Boccetta intasato. Lunghe file

Prima giornata di vero controesodo per Messina. Nel primo pomeriggio il momento più complicato con la coda delle auto arrivata addirittura ad intasare tutto il viale Boccetta. La Polizia Municipale, coordinata sul campo dal comandante Giovanni Giardina, sta presidiando tutti gli incroci sensibili. Deciso l’innalzamento del piano viabilità alla fase 4, quella più alta, con le auto che vengono dirottate sulla via Garibaldi per poi tornare indietro all’altezza di piazza Unione Europea o di via Primo Settembre a seconda delle condizioni riscontrate al momento.

Caronte& Tourist hanno sette navi in esercizio, quattro quelle di Bluferries, così come previsto in questi casi. Il Consorzio Autostrade Siciliane segnala code e rallentamenti sull’autostrada A18 direzione Messina alla barriera di Messina Sud Tremestieri.