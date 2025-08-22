Messina, Daspo Willy e fogli di via per aggressioni e risse

Il Questore di Messina Annino Gargano ha disposto una serie di misure di prevenzione contro soggetti ritenuti socialmente pericolosi, autori di episodi violenti o reati contro il patrimonio.

Quattro Daspo Willy

Sono stati emessi quattro provvedimenti di Daspo Willy: a Patti per un’aggressione durante il Carnevale, a Milazzo per una rissa tra gruppi di giovani e a Roccalumera per un episodio di violenza contro la Polizia municipale. In tutti i casi è stato disposto il divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali coinvolti per un anno.

Sette fogli di via e due avvisi orali

Il Questore ha inoltre adottato sette fogli di via obbligatori nei confronti di truffatori e ladri sorpresi in vari comuni della provincia, con divieti di ritorno fino a tre anni. Infine, due soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi hanno ricevuto un avviso orale, con l’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge.