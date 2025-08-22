La rissa a Capo d'Orlando, tre minorenni collocati in comunità

Sono in corso di esecuzione tre misure cautelari per il collocamento in comunità a carico di altrettanti minorenni, coinvolti nella violenta rissa verificatasi nella notte tra lunedì e martedì scorsi in piazza Trifilò a Capo d’Orlando. I provvedimenti, eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, sono stati disposti dal Giudice del Tribunale dei minorenni di Messina su richiesta della competente Procura della Repubblica cui sono stati trasmessi gli atti dalla Procura di Patti che procede con le indagini. Nel grave episodio, lo ricordiamo, risultano coinvolte in tutte cinque persone.