Famiglia intossicata dopo una cena a S. Teresa: controlli dell’Asp e dei Nas dell’Arma

Sono scattati accertamenti dopo la denuncia di una famiglia in vacanza a S. Teresa di Riva rimasta intossicata a seguito di una cena in un ristorante della cittadina ionica. Gli investigatori non hanno fornito il nome dell’attività commerciale interessata dal fatto.

Padre, madre, due figli e la nonna, tutti provenienti dal Bresciano, hanno scelto un locale per trascorrere la serata del 7 agosto, ma poche ore dopo sono stati costretti a chiedere l’aiuto dei medici accusando i sintomi tipici di un’intossicazione alimentare, finendo ricoverati al Policlinico di Messina.

Dimessi nel giorno di Ferragosto, e rientrati in Lombardia, hanno presentato denuncia alla Stazione Carabinieri di Erbusco, centro di quasi 9.000 abitanti situato in Franciacorta, che hanno inoltrato l’esposto alla Procura della Repubblica di Brescia.

Molto probabilmente il caso sarà seguito per competenza territoriale dalla Procura della Repubblica di Messina, dopo l’eventuale trasmissione degli atti da parte della magistratura bresciana.

Nel frattempo, però, i Nas dei carabinieri di Catania e gli ispettori dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina avrebbero già avviato gli accertamenti all’interno del locale e gli esiti verranno ben presto comunicati alla magistratura, oltre che al Comune di S. Teresa di Riva qualora sia necessaria l’adozione di provvedimenti di competenza dell’ente locale.

