Cambio di comando all'Ufficio circondariale marittimo di Lipari: arriva Gianmaria Arangio

Nella giornata odierna, nella sede dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari a Porto Pignataro, è avvenuto l’avvicendamento al comando tra il tenente di vascello Fabio Cicero e il tenente di vascello Gianmaria Arangio, alla presenza del capo del compartimento marittimo di Milazzo, capitano di fregata Alessandro Sarro.

Il personale militare dell’Ufficio ha salutato e ringraziato il tenente di vascello Cicero per l’intenso lavoro svolto nel corso di un anno e tre mesi di comando, durante i quali ha dimostrato costante impegno, professionalità e senso di responsabilità. Nel periodo trascorso a Lipari, il Comandante CICERO ha instaurato rapporti di fattiva collaborazione con le istituzioni locali, i cittadini delle Isole Eolie e le autorità operanti nell’arcipelago, lavorando con spirito di servizio e piena sinergia.

Il comando passa ora al Tenente di Vascello Gianmaria Arangio, originario di Marsala e proveniente dalla Capitaneria di Porto di Savona. Laureato in Giurisprudenza, l’Ufficiale ha maturato esperienze significative presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e quella di Savona, ricoprendo incarichi di rilievo quali capo sezione Demanio e contenzioso, addetto alla Sicurezza della bavigazione e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

La cerimonia, svoltasi in forma semplice e sobria presso la sede di Porto Pignataro, è stata occasione per rinnovare il ringraziamento al comandante uscente Cicero per l’attività svolta e per augurare buon vento e buon lavoro al comandante Arangio, chiamato a guidare l’Ufficio circondariale marittimo di Lipari.