Bimba di 4 anni ingerisce orecchino, trasportata in elisoccorso da Lipari a Messina

Ha ingerito un orecchino mentre giocava. Una bimba di 4 anni, residente a Lipari, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dopo che questa mattina la madre si è resa conto che non aveva più uno degli orecchini a forma di cuore che indossava. La madre ha subito portato la bimba al Pronto soccorso dell'ospedale di Lipari dove, dopo una radiografia, i medici hanno confermato l'accaduto. È stato così necessario il trasferimento in elisoccorso al "G. Martino", dove si sta valutando se valutare come intervenire per evitare danni più seri.