Aggressione selvaggia in un parcheggio a Capo d'Orlando: gli inquirenti alla ricerca della verità

Prosegue in maniera serrata l’attività investigativa per fare piena luce sulla violenta rissa verificatasi nella notte tra lunedì e martedì in piazza Trifilò a Capo d’Orlando.

Al lavoro per ricostruire l’accaduto i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello che conducono le indagini coordinate della Procura della Repubblica di Patti che ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di rissa e lesioni personali.

Quattro i feriti che sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso per traumi e contusioni diffuse riportate nella violenta colluttazione con pugni, calci e bastonate.

A riportare le conseguenze più serie in particolare un uomo, il più grande dei contendenti, rimasto per terra dopo aver subìto le botte da parte di uno dei giovani ed essere stato quindi raggiunto da vari colpi di casco da motociclista scagliati da un altro ragazzo.

