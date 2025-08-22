Accoltellato alle spalle a Brolo, 41enne arrestato per tentato omicidio

Arrestato un 41enne di Brolo per tentato omicidio. Ad eseguire l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dei arresti domiciliari con contestuale applicazione di braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Patti, Ugo Molina, i carabinieri della locale Compagnia.

Il reato sarebbe stato commesso in danno di un suo concittadino di 58 anni, in pieno centro. L’indagato ha aggredito la propria vittima, utilizzando un coltello di notevoli dimensioni, colpendola alle spalle all’altezza degli organi vitali, causandogli gravi ferite con conseguente ricovero in prognosi riservata.

Forse una lite per futili motivi alla base della colluttazione, poi degenerata. Sono stati i passanti i primi a soccorrere il ferito, che giaceva in terra in una pozza di sangue. La vittima, dopo un primo ricovero al Barone Romeo di Patti, è stata trasferita al Policlinico di Messina, mentre sul luogo dell'aggressione cominciavano le indagini per stabilire la dinamica dell'accaduto. Il 41enne è stato subito identificato in un commerciante della zona e denunciato a piede libero.