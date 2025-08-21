Viveva col figlio di un anno in una casa imbottita di droga pronta per lo spaccio: 21enne di Messina arrestata a Catania

Aveva adibito la propria abitazione a luogo di spaccio ma è stata inchiodata dal fiuto dei cani antidroga della polizia. Protagonista di questa storia è una 21enne, originaria di Messina, arrestata a Catania per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso del pomeriggio di ferragosto, i poliziotti della Squadra Cinofili etnea hanno effettuato alcuni controlli nei pressi di piazza Bovio, in pieno centro cittadino. Nel corso dell’azione, l’infallibile fiuto dei cani antidroga Ares e Maui ha subito segnalato agli agenti la possibile presenza di sostanze stupefacenti, puntando la porta, socchiusa, di un’abitazione al piano terra. Dopo aver bussato, agli agenti si è presentata una ragazza che ha subito ammesso di nascondere della droga all’interno. Pertanto i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo. Non appena entrati, l’odore delle sostanze stupefacenti ha subito destato l’attenzione dei cani antidroga. La perquisizione del locale ha consentito di rinvenire circa 690 grammi di marijuana, suddivisa in 77 buste, pronta per essere distribuita. Inoltre sono stati trovati 16 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un vaso porta fiori e ulteriori 44 grammi di hashish ben riposti all’interno del freezer. La donna, senza alcuna occupazione lavorativa, avrebbe adibito la propria abitazione a vero e proprio punto vendita per lo smercio della droga, noncurante del fatto che con lei vivesse il figlioletto di solo un anno di vita e che per questo è stato affidato a un parente.