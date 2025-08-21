Rassegna stampa 21-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.

IN SICILIA

- Il ponte S. Giuliano di Randazzo e la polemica degli “anti-siciliani”. Calenda chiede il commissariamento della Regione

MESSINA

- Ponte sullo Stretto, tracciato alternativo a Contesse per evitare la realizzazione della galleria e gli espropri?

- Messina, denunciata per stalking torna a cercarlo al lavoro: bloccata dalla polizia

- Indifferenziata selvaggia a Messina, segnalati alcuni condomini

IN PROVINCIA

- Patti, tra ritardi e inadempienze il servizio di collegamento con le Eolie si rivela un flop

- Mazzarrà, confermate le misure cautelari per Bisognano e i fratelli Giardina

- Due cuori, un passo: Chiara e Sara Visalli, le sorelle di Sant’Agata Militello che ballano oltre qualsiasi limite