Rassegna stampa 21-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.
IN SICILIA
- Il ponte S. Giuliano di Randazzo e la polemica degli “anti-siciliani”. Calenda chiede il commissariamento della Regione
MESSINA
- Ponte sullo Stretto, tracciato alternativo a Contesse per evitare la realizzazione della galleria e gli espropri?
- Messina, denunciata per stalking torna a cercarlo al lavoro: bloccata dalla polizia
- Indifferenziata selvaggia a Messina, segnalati alcuni condomini
IN PROVINCIA
- Patti, tra ritardi e inadempienze il servizio di collegamento con le Eolie si rivela un flop
- Mazzarrà, confermate le misure cautelari per Bisognano e i fratelli Giardina
- Due cuori, un passo: Chiara e Sara Visalli, le sorelle di Sant’Agata Militello che ballano oltre qualsiasi limite
