Ponte sullo Stretto, tracciato alternativo a Contesse per evitare la realizzazione della galleria e gli espropri?

Ipotesi alternative, la petizione pronta a ripartire, persino un inno. Il Salva Contesse è diventato un claim di chi non si arrende agli espropri nella zona sud di Messina per far spazio al nuovo tracciato previsto a supporto del Ponte sullo Stretto.

La prossima settimana, nei pomeriggio del 26 e del 27 agosto, verrà allestito nuovamente il banchetto della raccolta firme che nella prima tornata ha raggiunto le 896 adesione. Si torna in piazza Lax con il Comitato SOS 090.

Ma, il giorno prima, il 25 agosto, di Salva Contesse e di ipotesi alternative al tracciato ferroviario che interessa il quartiere si parlerà in Commissione Ponte con la presenza di due tecnici, l’ingegnere Giovanni Saccà e l’ingegnere Salvatore Crapanzano che presenteranno una ipotesi alternativa a quella su cui sta ragionando sia la Stretto di Messina che Rfi per il tracciato ferroviario. In questo momento, Contesse sarebbe interessata dalla realizzazione della stazione Ponte collegata con la Stazione Centrale attraverso una galleria sotterranea che sbucherebbe proprio dove c’è l’abitato.

