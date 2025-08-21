Paura per un incendio a Tarantonio: minacciata l'autostrada A20 Messina-Palermo

Sta interessando la collina che va verso il territorio di Villafranca Tirrena l'incendio scoppiato nelle campagne nei pressi del viadotto Tarantonio. Le fiamme stanno lambendo anche il bordo dell'autostrada Messina Palermo proprio nei pressi del viadotto Tarantonio. Una squadra boschiva dei vigili del fuoco in azione proprio a ridosso dell'arteria autostradale. Ci sono anche diverse squadre della Forestale che da altri punti contrastano l'avanzare delle fiamme e , dall'alto, anche un elicottero che sta effettuando diversi lanci di acqua. L'autostrada resta libera e percorribile anche se con qualche rallentamento in direzione Palermo.

IN AGGIORNAMENTO