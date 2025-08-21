Patti, tra ritardi e inadempienze il servizio di collegamento con le Eolie si rivela un flop

Si possono già tirare le somme a Patti, e non sono incoraggianti: il tanto atteso collegamento turistico da e per le Isole Eolie si sta rivelando inesorabilmente un flop.

Al netto del ritardo con cui è stato ristabilito il servizio, ripartito solo il 9 agosto, il tentativo di salvare il salvabile intercettando l'afflusso di turisti nel periodo di picco può dirsi fallito.

Salpato nel bel mezzo dell’estate, fin qui è stato possibile effettuare solo “due” corse a causa della mancanza di viaggiatori. Gli indugi sulla riattivazione, infatti, hanno compromesso irreversibilmente la riuscita di una iniziativa che, al contrario, si sarebbe potuta rivelare assai vincente.

«Un’opportunità sprecata», lamentano molti operatori del settore turistico-ricettivo che non hanno potuto sfruttare il traghettamento come leva promozionale.

Agenzie di viaggio, albergatori e gestori di B&B non hanno potuto informare i propri ospiti di un servizio utile ad arricchire l’offerta territoriale a causa di una pianificazione incerta e di una totale mancanza di comunicazioni ufficiali. Il clima di incertezze ha scoraggiato la programmazione, mentre la totale assenza di informazione sui canali turistici ha lasciato i visitatori ignari dell’esistenza del servizio.

