Messina: maltratta la convivente incinta al settimo mese, scatta il divieto di avvicinarla

Non potrà avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla convivente, una donna al settimo mese di gravidanza. È la decisione della gip Monia De Francesco nei confronti di un 31enne casertano accusato di maltrattamenti in famiglia.

Per il giovane, che è stato difeso dall’avvocato Carmelo Mobilia, la procura aveva chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. La gip, dopo averlo sentito in sede di convalida, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi dove dimora e lavora la donna.

Lunedì scorso il giovane era stato arrestato dai carabinieri che erano intervenuti in un’abitazione della zona nord di Messina dove era stato segnalato un violento litigio. Avevano notato il vetro di una porta-finestra in frantumi e che lei aveva delle ferite. Essendo la donna al settimo mese di gravidanza era stata portata al pronto soccorso dove le sono state medicate ferite al piede e al labbro giudicati guaribili in 10 giorni. Una volta dimessa la donna è stata sentita dai carabinieri, dal suo racconto è emersa una convivenza difficile, cominciata a gennaio 2025, costellata da aggressioni, insulti e litigi. L’ultimo lunedì scorso, scoppiato alle prime ore del mattino. La donna ha raccontato che nei mesi precedenti c’erano stati altri interventi da parte delle forze dell’ordine, in particolare ad aprile e anche nel mese di luglio. In una occasione era stata portata in una struttura protetta ma poi erano tornata a vivere insieme .