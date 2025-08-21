Messina, irruzione di vandali nella sede del III Quartiere: cavi tagliati e distributori danneggiati

A seguito degli atti vandalici avvenuti in nottata, la sede della III Circoscrizione ha sospeso oggi e domani il ricevimento al pubblico, non potendo erogare i consueti servizi alla cittadinanza. I tecnici sono già al lavoro per provvedere urgentemente al ripristino delle funzionalità degli uffici. I vandali hanno sfondato la porta di ingresso della Circoscrizione e poi tagliato i cavi dei computer. Non contenti hanno sfondato i distributori per bevande e snack alla ricerca di qualche monetina. Quindi sono passati alla attigua scuola, provocando danneggiamenti anche nell'istituto scolastico.

La condanna dell'Amministrazione

L’Amministrazione comunale condanna con fermezza i gravi atti di vandalismo e i furti compiuti la scorsa notte nella sede della III Circoscrizione, in via Suor Maria Francesca Giannetto a Camaro San Paolo, e nell’adiacente scuola dell’Infanzia “La Pira 2”. “Simili gesti non hanno nulla a che vedere con una comunità civile che vive di principi, regole e rispetto – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. Mi auguro che si possa fare piena luce sui responsabili, con sanzioni adeguate a evitare che episodi del genere possano ripetersi. È ancor più grave che a pagarne le conseguenze siano i bambini della scuola e i cittadini che usufruiscono dei servizi della III Municipalità, in una fase in cui l’Amministrazione sta lavorando per potenziare il decentramento e avvicinare sempre più i servizi al territorio”.