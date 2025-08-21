Messina, insolito spettacolo a Mortelle: tre cigni incantano i bagnanti - VIDEO

Tre splendidi cigni sono apparsi questa mattina nel mare di Mortelle a Messina, regalando una sorpresa di rara meraviglia ai tanti bagnanti di tutte le età. Una grande folla di persone, curiose e rapite da tanta bellezza, si è fermata ad ammirare lo spettacolo che offre oggi la natura.

In un mondo in cui infuriano le guerre, certo è una cosa straordinaria: forse è proprio vero che la bellezza salverà il mondo. Molti, emozionati, hanno corso lungo la spiaggia e si sono spinti a nuoto verso il mare per avvicinarsi ai cigni.

Intanto, si fanno le più varie supposizioni: qualcuno pensa che possano aver perso la rotta, altri che siano stati semplicemente attratti dal mare caraibico di queste coste.