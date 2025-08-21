Messina, denunciata per stalking torna a cercarlo al lavoro: bloccata dalla polizia

Aveva il divieto di avvicinarsi ma si è presentata davanti al luogo dove lui lavora. L’invito ad allontanarsi non è servito a nulla così l’uomo ha chiesto l’intervento degli agenti delle Volanti che l’avevano arrestata.

È una storia di stalking che vede vittima un uomo quella portata alla luce dagli agenti delle Volanti. Ieri mattina la donna, una 45enne, difesa dall’avvocato Giovanni Mannuccia, è comparsa davanti alla giudice Rita Sergi per l’udienza di convalida. La procura aveva chiesto gli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con terze persone, la giudice le ha applicato l’obbligo di firma, accogliendo in parte la richiesta del difensore.

Ai poliziotti l’uomo ha raccontato di essere legato alla donna da un’amicizia ventennale. Ha anche riferito che in passato aveva cercato di aiutarla ad uscire dal tunnel della droga. La donna avrebbe iniziato a chiedere del denaro in prestito. Nel tempo però le richieste si erano fatte sempre più insistenti tanto che nel 2024 aveva presentato una denuncia per stalking ed estorsione.

