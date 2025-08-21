Mazzarrà, confermate le misure cautelari per Bisognano e i fratelli Giardina

Confermate le misure cautelari per l’ex boss Carmelo Bisognano e per i fratelli Giardina, Antonino e Davide, prestanomi dell’ex box. Esclusa invece dal Tribunale del riesame di Messina per tutti i tre indagati l’aggravante mafiosa aggravante di cui all'art. 416 bis nei confronti di Carmelo Bisognano, 59 anni, e dei fratelli Antonino Giardina, 36 anni, e Davide Giardina, di 21 anni, che sono stati arrestati poco prima dell’alba del 29 luglio scorso nell’ambito dell’inchiesta che ha portato anche al sequestro di due società intestate fittiziamente a terzi, la A.GI.LA. s.r.l. e la Pretoria s.r.l., entrambe attive nel settore dei movimenti terra e delle manutenzioni sul territorio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Il Tribunale del Riesame di Messina, presidente Corrado Bonanzinga, pur confermando le misure cautelari – il carcere per Carmelo Bisognano e Antonino Giardina e i domiciliari per Davide Giardina – ha escluso la contestata aggravante mafiosa di cui all'art. 416 bis, mantenendo in piedi l’accusa di intestazione fittizia di beni e società. La decisione è stata discussa in camera di consiglio, il 14 agosto dai giudici Corrado Bonanzinga (presidente), Domenico Armaleo e Francesco Torre (giudici del collegio), riuniti in camera di consiglio e depositata in cancelleria il 18 agosto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale