Indifferenziata selvaggia a Messina, segnalati alcuni condomini

Sporcizia sparpagliata attorno ai carrellati dell'indifferenziata che traboccano di rifiuti anche nei condomini del centro cittadino di Messina.

La quantità di immondizia che viene depositata, indiscriminatamente, nei carrellati condominiali di colore grigio destinati all'indifferenziata, dovrebbe rappresentare solo una minima parte. Non è cosi, invece.

Per questa ragione la Messinaservizi, di fronte all'ennesima violazione accertata in alcuni condomini dell’area centro ricadenti nelle zone di Provinciale e Camaro, ha fatto scattare la segnalazione presso gli uffici della Polizia municipale. La palla passa ora agli amministratori di condominio già rintracciati dai Vigili, con la richiesta di attivarsi con ogni mezzo disponibile per il rispetto delle regole da parte di tutte le famiglie residenti nei complessi finiti nel mirino.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale