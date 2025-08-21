False multe per truffare gli automobilisti, lo stratagemma lungo le strade di Taormina e Letojanni

Una nuova truffa rischia di far cadere nel tranello parecchi cittadini. Questa volta gli autori del raggiro hanno escogitato il sistema della falsa multa stradale, attuato ieri tra Taormina e Letojanni, ma non è escluso anche in altri comuni. Tanti automobilisti hanno ritrovato sul parabrezza della loro autovettura una sanzione che riproduce quella emesse dai palmari degli operatori della Polizia locale, una striscia di normale carta che però nulla ha a che vedere con quella solitamente utilizzata dalle emettitrici automatiche. La sanzione riporta come intestazione quella della Polizia municipale del Comune di Catania, non indica il numero di targa del veicolo multato, il giorno e l’ora, ma contiene indicazioni generiche come “agosto” e “mattina” e riporta un importo da pagare di 37,24 euro per divieto di sosta. In calce alla “sanzione truffa” la firma riconoscibile di un presunto agente e un codice Qr da scansionare con lo smartphone per pagare la cifra richiesta, che rimanda ad un link internet per scegliere la modalità di pagamento. Una truffa nella quale alcuni cittadini sono già cascati, non facendo attenzione al tagliando farlocco e alle informazioni contenute, in quanto è facilmente intuibile che si tratti di un raggiro visto che la Polizia locale di Catania non ha alcuna competenza lungo le strade dei centri ionici della provincia di Messina.

Le Forze dell’ordine sono state informate e anche i Comuni hanno invitato gli automobilisti a fare attenzione evitando di cadere nell’inganno versando somme di denaro ai truffatori.