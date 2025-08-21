Distrugge la macchina del padre e spinge la madre per le scale, 18enne del Messinese in comunità

Un 18enne di Sant’Agata Militello è stato posto in libertà vigilata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei propri genitori.

Le indagini svolte dai poliziotti del commissariato santagatese hanno evidenziato le condotte del giovane che, in più occasioni, avrebbe preso di mira il padre e la madre scagliandogli contro oggetti o danneggiando suppellettili. In altri episodi avrebbe sfondato il lunotto posteriore dell’auto di famiglia ed il portoncino di casa, mentre in un caso più grave avrebbe determinato la caduta dalle scale della madre.

Una pericolosità sociale verosimilmente legata all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, secondo gli inquirenti, per cui la Procura di Patti ha sollecitato l’applicazione in via provvisoria della libertà vigilata cosiddetta terapeutica. Il giovane è stato infatti condotto in una comunità individuata dall’Asp di Messina, ove dovrà sottoporsi al programma terapeutico appositamente predisposto la cui eventuale violazione comporterebbe l’adozione della misura detentiva.