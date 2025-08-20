Vulcano, emergenza idrica a Lentia: acqua col contagocce per 500 tra residenti e villeggianti. Scatta la denuncia

E' crisi idrica nel complesso residenziale di Lentia, a Vulcano. Circa 500 tra residenti e i vacanzieri, da giorni, sono costretti a convivere con una forte carenza d’acqua, con il legale rappresentante del condominio, Raffaele Granato Corigliano, sul piede di guerra.
La denuncia e la richiesta di intervento
Granato Corigliano ha denunciato pubblicamente e all'autorità giudiziaria le gravi criticità del sistema di distribuzione idrica dell’isola. «Non è più tollerabile – afferma Granato – che il servizio idrico non venga garantito nei termini contrattuali e che vi siano disparità di trattamento tra i diversi complessi residenziali, con Lentia particolarmente penalizzato». Il rappresentante ha depositato una formale denuncia-querela per chiedere che vengano accertate le responsabilità sulla cattiva gestione del servizio, che ipotizza possa derivare da una mala gestio da parte degli organi deputati alla distribuzione. Granato ha inoltre sollecitato l’intervento immediato delle autorità amministrative e delle forze dell’ordine, affinché venga ripristinata una regolare erogazione dell’acqua e vengano eliminate le disparità di trattamento tra i complessi dell’isola.
Potenziali irregolarità fiscali e disservizi amministrativi
Tra le anomalie segnalate da Corigliano anche la mancata emissione delle regolari fatture elettroniche da parte del Comune, in violazione delle norme fiscali vigenti. Una situazione che genera ricadute negative sui bilanci annuali e impedisce agli utenti di saldare regolarmente quanto dovuto. "In passato - commenta l'amministratore - gli uffici comunali hanno persino impedito l’accesso all’isola ad alcuni proprietari nonostante questi avessero regolarmente pagato la TARI, ma non erano in possesso della ricevuta".
L’incendio del 14 agosto e i rischi per le infrastrutture
"Ad aggravare la situazione - continua Granato Corigliano - anche l’incendio dello scorso 14 agosto, che ha minacciato le infrastrutture idriche condominiali lambendo la tubazione di adduzione dal contatore comunale alle cisterne e alla relativa elettropompa. Un episodio che rende ancora più urgente la messa in sicurezza e la corretta gestione del servizio.
L’appello finale
«Questi disagi – conclude Granato – arrecano danno non solo ai residenti del Condominio Lentia, ma anche ad altri cittadini ingiustamente discriminati, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni. Mi auguro una pronta e definitiva soluzione».
Caricamento commenti
Commenta la notizia