Vulcano, emergenza idrica a Lentia: acqua col contagocce per 500 tra residenti e villeggianti. Scatta la denuncia

E' crisi idrica nel complesso residenziale di Lentia, a Vulcano. Circa 500 tra residenti e i vacanzieri, da giorni, sono costretti a convivere con una forte carenza d’acqua, con il legale rappresentante del condominio, Raffaele Granato Corigliano, sul piede di guerra.

La denuncia e la richiesta di intervento

Granato Corigliano ha denunciato pubblicamente e all'autorità giudiziaria le gravi criticità del sistema di distribuzione idrica dell’isola. «Non è più tollerabile – afferma Granato – che il servizio idrico non venga garantito nei termini contrattuali e che vi siano disparità di trattamento tra i diversi complessi residenziali, con Lentia particolarmente penalizzato». Il rappresentante ha depositato una formale denuncia-querela per chiedere che vengano accertate le responsabilità sulla cattiva gestione del servizio, che ipotizza possa derivare da una mala gestio da parte degli organi deputati alla distribuzione. Granato ha inoltre sollecitato l’intervento immediato delle autorità amministrative e delle forze dell’ordine, affinché venga ripristinata una regolare erogazione dell’acqua e vengano eliminate le disparità di trattamento tra i complessi dell’isola.