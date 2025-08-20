Taormina, orari assurdi per conferire i rifiuti (tra l’1.30 e le 5 del mattino): la protesta si trasforma in petizione

«Chi governa una comunità non può ragionare sulla base dei numeri, ma sul rispetto dei diritti di ciascuno».

A Taormina sta divenendo una battaglia collettiva quella del Comitato “Diritto al sonno”, che continua a chiedere la revisione dell’ordinanza che obbliga i cittadini del centro storico a conferire i rifiuti tra l’1.30 e le 5 del mattino per sette mesi l’anno.

Dopo la prima petizione inviata al sindaco, sottoscritta da 36 residenti, adesso è stata lanciata una nuova raccolta firme online, aperta a tutta la cittadinanza e ai sostenitori esterni. E in due giorni sono arrivate oltre 320 firme: «Questa non è la battaglia di pochi, ma una questione che riguarda l’intera comunità - evidenziano i promotori - oggi si parla di orari di conferimento dei rifiuti, domani potrebbe trattarsi della mensa scolastica, dei servizi per i disabili, dell’assistenza agli anziani, della vivibilità e dei servizi nelle frazioni. Se i diritti di una parte della popolazione possono essere ignorati, allora tutti rischiano di vedersi negare le proprie tutele».

