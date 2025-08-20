Rassegna stampa 20-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Basile: il Ponte sullo Stretto «una sfida che cambia le sorti ma dobbiamo saperla governare»

- Ponte sullo Stretto, c'è una partita sovracomunale e un'altra che si gioca tutta a Messina (ALLE 15)

- Messina, le posizioni opposte di Cisl e Cgil sul Ponte: distanze incolmabili (ALLE 15)

IN PROVINCIA

- Ginostra e le capre selvatiche: un'emergenza senza soluzione: il caso finisce su The Times

- Taormina, orari assurdi per conferire i rifiuti (tra l’1.30 e le 5 del mattino): la protesta si trasforma in petizione

- Patti, lo stadio “Gepi Faranda” totalmente rinnovato è stato restituito allo sport e alla città