Patti, lo stadio “Gepi Faranda” totalmente rinnovato è stato restituito allo sport e alla città

Lo stadio comunale “Gepi Faranda” ha riaperto i suoi spazi alla città, segnando l’inizio di una nuova stagione, non solo sportiva.

Dopo anni di cancelli chiusi il rinnovato impianto di contrada Case Nuove Russo è stato restituito alla cittadinanza con una cerimonia partecipata e densa di significato, che ha visto protagonisti istituzioni, cittadini, atleti e dirigenti di realtà sportive.

La struttura è stata accolta con entusiasmo dalla comunità, che ha assistito al simbolico taglio del nastro e ai momenti celebrativi organizzati per l’occasione. Lo stadio ritrovato è anche un modo per continuare a custodire le eredità che hanno segnato la storia sportiva e umana di Patti. Tra gli attimi più toccanti la premiazione delle “vecchie glorie” del calcio pattese, atleti e dirigenti che con passione, dedizione e sacrificio hanno scritto pagine importanti della storia sportiva locale.

