Il Comune di Pettineo intitola una via a Pippo Baudo

C’è già una via intitolata all’indimenticabile Pippo Baudo. A dedicargliela battendo tutti sul tempo è stato il comune di Pettineo, con una delibera approvata proprio nel giorno dei funerali dalla giunta municipale guidata dal sindaco Domenico Ruffino. «Una figura iconica della televisione italiana, che ha rappresentato per decenni un simbolo di cultura, eleganza e professionalità», si legge nelle motivazioni del provvedimento che dedica al presentatore catanese scomparso lunedì un tratto di via Credenza che delimita le palazzine di edilizia residenziale pubblica.

«Con grande ammirazione e commozione il comune di Pettineo rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della cultura popolare italiana che ha portato alto in nome della nostra amata terra – aggiunge l’amministrazione del centro nebroideo –. Intitolare una via a Pippo Baudo è il nostro modo per dire grazie a un uomo che ha portato lustro alla Sicilia e all’Italia intera. Il suo nome resterà impresso nella toponomastica di Pettineo, affinché le future generazioni possano ricordare e conoscere una delle voci più autorevoli della storia dello spettacolo italiano».