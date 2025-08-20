Ginostra e le capre selvatiche: un'emergenza senza soluzione: il caso finisce su The Times

L’invasione delle capre selvatiche a Ginostra, minuscola frazione dell’isola di Stromboli, la cui notizia è stata lanciata dalla Gazzetta del Sud, è diventata una questione internazionale che sta coinvolgendo a catena le più importanti testate giornalistiche del mondo. Proprio ieri, il “The Times”, prestigioso quotidiano inglese, ha dedicato un’intera pagina alla vicenda, mentre oggi dovrebbe arrivare una troupe televisiva giapponese per documentare la surreale vicenda.

Le capre sono diventate oltre duemila e ogni mattina all’alba e la sera all’imbrunire raggiungono in branco il paesino di Ginostra, devastando tutto e terrorizzando la popolazione e i turisti. Salgono sui tetti delle abitazioni, inquinando l’acqua delle cisterne, danneggiano muri e terrazzamenti secolari così come stanno distruggendo piante ultracentenarie tra cui cappereti e uliveti. Entrano nelle case, nel piccolo cimitero, nell’acquedotto comunale e più volte hanno danneggiato le luci dell’elipista, rendendo rischiosi i soccorsi in elicottero.

