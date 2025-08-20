Basile: il Ponte sullo Stretto «una sfida che cambia le sorti ma dobbiamo saperla governare»

«È l’avvio di una nuova fase. Da ora in poi dobbiamo ragionare, tutti insieme, in termini di sistema per essere pronti a una sfida epocale». Così il sindaco Federico Basile spiega l’importanza della prima riunione del “Tavolo permanente sul Ponte”, un’occasione per tirare le fila, rispetto all’accelerazione delle procedure culminata con l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, ma soprattutto per programmare l’immediato futuro. «Siamo oltre la stagione del “sì” o del “no”, siamo chiamati a gestire quello che si preannuncia un decennio di opere, cantieri, investimenti, che avranno un fortissimo impatto sul nostro territorio».

Quella di ieri è stata una sorta di “assemblea plenaria” e la risposta da parte delle componenti di città invitate al “Tavolo” è stata confortante. «Mi fa davvero piacere questa partecipazione il 19 agosto», ha detto in premessa Basile, ringraziando gli intervenuti, i rappresentanti delle forze produttive, delle organizzazioni di categoria, degli ordini e dei collegi professionali, dei sindacati. Presenti anche i tecnici della società “Stretto”.

