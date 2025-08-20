Ponte sullo Stretto, a Messina nasce la società consortile “Aziende riunite”: da Franza a Ricciardello

L’atto costitutivo risale allo scorso 2 aprile ed è stato stipulato nello studio del notaio Silverio Magno. In quella data è nata ufficialmente la “Aziende riunite Ponte sullo Stretto-società consortile per azioni”, con sede a Messina e con una durata di vita fissata al dicembre del 2050. L’oggetto sociale è «l’istituzione di un’organizzazione comune per la fornitura, tramite le imprese consorziate, di beni e servizi attinenti alla realizzazione, diretta e non, di opere pubbliche anche di grande impatto, con particolare riferimento al Ponte sullo Stretto». La società avrà un compito di coordinamento e di supporto nei confronti delle imprese consorziate «per l’ottenimento degli incarichi connessi al proprio specifico settore di competenza» e realizzerà «strutture e procedure per il reperimento di materie prime, forniture e opere connesse necessarie per tali attività».
I settori di competenza della “Aziende riunite” sono molteplici: 1) somministrazione di alimenti e bevande; 2) gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, locali per la ristorazione collettiva, discoteche, pub, paninoteche; 3) noleggio auto; 4) acquisto, vendita, permuta e commercializzazione di terreni e fabbricati civili, rustici urbani, industriali e commerciali; 5) acquisizione e concessione di immobili in locazione; 6) progettazione, installazione, manutenzione di impianti, “chiavi in mano”, di produzione di energia rinnovabile; 7) costruzione , ristrutturazione, trasformazione, restauro di fabbricati di ogni genere; 8) lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari o per la vendita; 9) servizi di ogni genere nel settore dell’edilizia; 10) elaborazione di dati, testi e documenti per conto terzi; 11) prestazione di servizi organizzativi e informatici; 12) elaborazione e gestione di corsi di formazione e riqualificazione del personale; 13) produzione, sviluppo e commercializzazione di sistemi elettronici hardware e software; 14) lavori di bonifica, disinfestazione, pulizia e sanificazione.
Chi ne fa parte: da Franza a Ricciardello
Della Consortile fanno parte le società: Lupò Costruzioni, Sicurtransport, Servizi celeri, Gf Building, Royal Palace Hotel, L’Ancora, Nettuno Multiservizi, Fin Consorzio, La Fauci&Partners Servizi, Tecno Iman, Famma, D’Antoni Costruzioni, Immobiliare D’Antoni, Ricciardello Costruzioni, Proxima, Home Service.
La società è presieduta da Francesco La Fauci, i vicepresidenti sono Pietro Franza e Ivo Blandina, i consiglieri Giuseppe Lupò, Daniele Di Cavolo, Salvatore Barrera, Gabriele Saija, Salvatore D’Antoni, Alessandro De Stefano, Antonio Formica, Irene Ricciardello e Luciano Basile.
A Messina, dunque, alcuni settori economici e forze produttive stanno lavorando già da mesi nella prospettiva della realizzazione del Ponte, con l’obiettivo di entrare nel circuito delle opere connesse, dei servizi, delle forniture e di tutto ciò che ruoterà attorno alla “madre di tutte le infrastrutture”. Ed è significativo il fatto che la società sia stata costituita ancor prima del voto del Cipess sul progetto definitivo.
