Scontro notturno sul lungomare di Santa Teresa di Riva, coinvolte quattro auto. Automobilista ubriaca al volante

Schianto notturno sul lungomare Giovanni Falcone di Santa Teresa di Riva, con quattro veicoli coinvolti ma senza feriti. Intorno alle 4.30 una Renault Clio che viaggiava in direzione Messina, condotta da una giovane di Giampilieri, ha deviato la marcia verso destra colpendo di striscio una Opel Karl in sosta lato mare e poi si è schiantata violentemente contro una Opel Mokka parcheggiata pochi metri più avanti, sbalzandola sulla pista ciclabile, che dopo l’urto ha colpito una Toyota Corolla in sosta alle sue spalle. La Clio ha invece effettuato un testacoda, fermandosi sulla corsia di marcia opposta in direzione Catania. La conducente è rimasta illesa, anche grazie all'apertura degli airbag, e nonostante l’intervento di un’ambulanza del 118 non è stato necessario trasferirla in ospedale. Sul posto i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica: l'automobilista, sottoposta ad alcol test, è risultata positiva con un valore superiore a 2 g/l, dunque quattro volte oltre il limite di legge fissato in 0,5 g/l, e rischia sanzioni molto severe.