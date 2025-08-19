Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Roccalumera, scontro tra due auto: BMW finisce contro un muretto. Bimba di 3 anni in ospedale per accertamenti

Roccalumera, scontro tra due auto: BMW finisce contro un muretto. Bimba di 3 anni in ospedale per accertamenti

di

Momenti di apprensione oggi pomeriggio sul lungomare di Roccalumera: intorno alle 16,15 si è verificato un incidente stradale all’altezza di via Amerigo Vespucci, con due auto coinvolte.Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 si stava immettendo sul lungomare quando è stata colpita sul lato posteriore destro da una BMW in marcia verso Catania, probabilmente per una mancata precedenza.

La BMW ha terminato la corsa contro il muretto che separa la strada dalla spiaggia, abbattendo una ringhiera; la Fiat 500 si è fermata al centro della carreggiata dopo l’impatto con il cordolo. Nell’urto si è staccata una ruota della BMW, arrestatasi vicino a un albero senza coinvolgere passanti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 da Santa Teresa di Riva e Scaletta Zanclea. A bordo della Fiat viaggiava una bambina di tre anni: le condizioni non destano preoccupazione, ma è stata accompagnata al Policlinico di Messina per accertamenti. Gli altri occupanti risultano illesi.

I Carabinieri e la Polizia Locale hanno gestito la viabilità, rallentata per tutta la durata delle operazioni, ed eseguito i rilievi per definire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province