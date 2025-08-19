Roccalumera, scontro tra due auto: BMW finisce contro un muretto. Bimba di 3 anni in ospedale per accertamenti

La BMW ha terminato la corsa contro il muretto che separa la strada dalla spiaggia, abbattendo una ringhiera; la Fiat 500 si è fermata al centro della carreggiata dopo l’impatto con il cordolo. Nell’urto si è staccata una ruota della BMW, arrestatasi vicino a un albero senza coinvolgere passanti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 da Santa Teresa di Riva e Scaletta Zanclea. A bordo della Fiat viaggiava una bambina di tre anni: le condizioni non destano preoccupazione, ma è stata accompagnata al Policlinico di Messina per accertamenti. Gli altri occupanti risultano illesi.

I Carabinieri e la Polizia Locale hanno gestito la viabilità, rallentata per tutta la durata delle operazioni, ed eseguito i rilievi per definire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.