Ripresi dalle telecamere mentre danneggiano la segnaletica, la denuncia del sindaco di Roccalumera

Beccati con tanto di video. E' quanto accaduto a Roccalumera, dove il sindaco Pippo Lombardo ha annunciato dai propri social di aver denunciato dei giovani che danneggiavano i cartelli stradali. "Stavolta vi abbiamo beccato! - scrive Lombardo - Sto depositando in questo momento il video integrale, dove si vede il “bel” gruppetto di balordi , insieme ad una bella denuncia per danneggiamento di beni pubblici, così vedremo se la finiamo con questo nuovo passatempo dell’estate 2025".