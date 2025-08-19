Rassegna stampa 19-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.

MESSINA

- Ponte sullo Stretto, obblighi e penali sia per lo Stato sia per Eurolink se si bloccassero i lavori

- «I disastri geologici a Messina compiuti ben prima del Ponte», il parere dell'esperto Giovanni Randazzo (ALLE 15)

IN PROVINCIA

- Capo d’Orlando, paura per il crollo di calcinacci dal plesso dell’ex “Merendino”

- Lipari, problemi di luce nell’elipista: un infermiere consente l’atterraggio